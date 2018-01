Le musée Bourdelle est l’un des plus beaux musées de Paris, et le troisième dans sa spécialité, la sculpture, après Le Louvre et le musée Rodin.





Pourtant, Antoine Bourdelle (1861-1929) reste méconnu alors qu’il fut l’un des plus grands sculpteurs au début du XXème siècle. En ce moment et pour une semaine encore, une exposition magistrale intitulée « Bourdelle et l’Antique, une passion moderne ». Cette exposition – qui est vaste et érudite – donne à relire l’œuvre d’Antoine Bourdelle qui fut beaucoup plus qu’un proche collaborateur de Rodin, mais un sculpteur à part entière, dont la création a puisé au plus loin de la Grèce antique pour finalement aboutir à un style original, aux sources de la modernité du XXème siècle. Ainsi, ce sont 150 œuvres d’autres artistes de l’époque (Cézanne, Picasso, Modigliani, Puvis de Chavanne, Maillol, etc.) qui sont confrontées à 8 chefs-œuvre du sculpteur pour en étudier les influences, dans un sens ou dans un autre. L’exposition vaut vraiment le détour et permet de revoir ou de découvrir le musée Bourdelle, notamment sa « salle des Plâtres » avec ses sculptures monumentales, l’atelier de Bourdelle et sa maison qui est au même endroit.