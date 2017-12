Un décalogue que le pape appliquait chaque jour.

1. Rien qu’aujourd’hui, j’essaierai de vivre ma journée sans chercher à résoudre les problèmes de toute ma vie.

2. Rien qu’aujourd’hui, j’accorderai le plus grand soin à mon apparence et à agir de manière courtoise ; je ne critiquerai personne, je ne prétendrai redresser ou régenter qui que ce soit, excepté moi-même.

3. Rien qu’aujourd’hui, je me plierai aux circonstances, sans prétendre que celles-ci se plient à tous mes désirs.

4. Rien qu’aujourd’hui, je consacrerai dix minutes à une bonne lecture en me rappelant que, comme la nourriture est nécessaire à la vie du corps, de même, la bonne lecture est nécessaire à la vie de l’âme.

5. Rien qu’aujourd’hui, je ferai une bonne action et n’en parlerai à personne.

6. Rien qu’aujourd’hui, j’accomplirai au moins une chose que je n’ai pas envie de faire, et si on m’offense, je n’en dirai rien à personne.

7. Rien qu’aujourd’hui, je serai heureux, dans la certitude d’avoir été créé pour le bonheur, non seulement dans l’autre monde mais également dans celui-ci.

8. Rien qu’aujourd’hui, j’établirai un programme détaillé de ma journée. Je ne m’en acquitterai peut-être pas entièrement, mais je le rédigerai. Et je me garderai de deux calamités : la hâte et l’indécision.

9. Rien qu’aujourd’hui, je croirai fermement — même si les circonstances prouvent le contraire — que la Providence de Dieu s’occupe de moi comme si personne d’autre n’existait au monde.

10. Rien qu’aujourd’hui, je n’aurai aucune crainte. Et tout particulièrement je n’aurai pas peur d’apprécier ce qui est beau et de croire à la bonté.