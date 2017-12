Qui est Mgr Michel Aupetit, le nouvel archevêque de Paris ?

Mgr Michel Aupetit, évêque de Nanterre depuis 2014, a été nommé ce jeudi 7 décembre archevêque de Paris par le pape François, succédant ainsi au cardinal André Vingt-Trois. Il sera installé le 6 janvier prochain.

Michel Christian Alain Aupetit a vu le jour le 23 mars 1951 à Versailles. Très tôt, il n’a qu’un souci : soulager les souffrances de ceux qu’il aime. La médecine s’impose à lui comme une évidence. En 1978, il décroche un doctorat en médecine, avant un diplôme universitaire de bioéthique médicale au CHU Henri Mondor à Créteil. Durant 12 ans, il exerce la médecine générale en cabinet à Colombes, tout près de Nanterre.

De la médecine à la prêtrise

« Autrefois, j’étais médecin pour me battre pour la vie. Aujourd’hui, je suis au service de la vie éternelle ». Mgr Michel Aupetit a fait sienne la Parole de l’Evangile selon Saint Jean : « Je suis venu pour qu’ils aient la vie et qu’ils l’aient en abondance ». Si la médecine a toujours été une évidence, l’appel sacerdotal, lui, a mûri avec le temps : « Issu d’une famille peu pratiquante, j’ai toujours été très attaché à la prière personnelle et à la messe dominicale », explique Mgr Aupetit, « à 20 ans, j’ai acheté ma première Bible ». Après être passé par la maison saint Augustin, Michel Aupetit entre au Séminaire en 1990. Il obtient le baccalauréat Canonique de Théologie. En 1995, il est ordonné prêtre en la cathédrale Notre-Dame de Paris.

Près de vingt ans au service du diocèse de Paris

D’abord vicaire à Saint Louis en l’Île, le Père Michel Aupetit devient vicaire à Saint Paul-Saint Louis, aumônier des lycées et collège du Marais, puis curé de Notre-Dame de l’Arche d’Alliance en 2001. Cinq années plus tard, il est nommé vicaire général de l’archidiocèse de Paris. A sa charge : le vicariat sud-est, 7 doyennés et 27 paroisses.

« Tant qu’on n’est pas prêtre, on ne sait pas ce qu’est la vie sacerdotale », avoue Mgr Michel Aupetit. Et le lien entre médecine et prêtrise ? « L’écoute médicale est différente de la confession », assure-t-il. « Au confessionnal, on ne juge personne, on est porteur de quelque chose qui ne nous appartient pas ». En tant que vicaire général, le père Michel Aupetit va à la rencontre des gens, s’occupe de la formation permanente des prêtres, du service des funérailles, de l’œcuménisme, du judaïsme, de la culture, mais aussi de la « Cellule de Réflexion Bioéthique » du diocèse. Selon Mgr Aupetit, « le prêtre a la possibilité de prendre de la hauteur et de poser les questions fondamentales, au fur et à mesure que la science avance… Des questions que l’on a bien souvent laisser tomber » regrette-t-il. Il tente d’y répondre à travers la rédaction de plusieurs ouvrages – Découvrir l’Eucharistie, La mort et après ?, ou encore L’embryon, quels enjeux ? – et par l’enseignement de la bioéthique à l’Ecole cathédrale de Paris.

Le 2 février 2013, 18 ans après son ordination sacerdotale, Mgr Michel Aupetit est nommé évêque auxiliaire de Paris par le pape Benoît XVI. Il reçoit la consécration épiscopale des mains du cardinal André Vingt-Trois, alors archevêque de Paris, assisté de Mgr Éric Aumonier, évêque de Versailles, et de Mgr Jean-Yves Nahmias, évêque de Meaux. Le nouvel évêque confie alors : « Ce qui m’inquiète, c’est ma responsabilité vis-à-vis du Seigneur », « En me donnant de nouveaux talents, il me demande d’en produire plus. Et là, il ne s’agit pas de travail mais de fécondité spirituelle ».

Évêque de Nanterre pendant 3 ans et demi

Il est nommé évêque de Nanterre par le pape François le 4 avril 2014. Mgr Aupetit est canoniquement installé évêque de Nanterre le 4 mai suivant, en la cathédrale de Nanterre (photo ci-contre). Il succède alors à Mgr Gérard Daucourt, démissionnaire pour raisons de santé.

Mgr Michel Aupetit préside Radio Notre-Dame de 2013 à 2017.

De 2013 à 2017 également, il est évêque accompagnateur des Chantiers du cardinal.

Le 1er juillet 2017 débute son mandat de président du Conseil famille et société au sein de la Conférence des évêques de France.

Le 7 décembre 2017, le pape François le nomme archevêque de Paris pour succéder au cardinal André Vingt-Trois, démissionnaire pour raisons d’âge.

Le cardinal Michel Aupetit sera installé le 6 janvier prochain et deviendra ainsi le 31e archevêque de Paris.

Sa devise épiscopale est : « Je suis venu pour qu’ils aient la vie en abondance. » (Jn 10,10). Louis-Marie Grignion de Montfort fait partie des saints qui l’ont marqué pour sa vie donnée au service de la mission.