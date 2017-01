Message du pape François pour la Journée Mondiale de la Paix : « faisons de la non-violence active notre style de vie »

En ce 1er janvier 2017, Journée Mondiale de la Paix, le Saint-Père prône une politique de non-violence et un supplément d’amour et de bonté.

Dans son message pour la Paix, adressé le 8 décembre dernier au monde, la pape François rappelle que le violence a plusieurs racines et plusieurs facettes. Un message qu’il a réitéré lors de la messe en la solennité de Sainte Marie, Mère de Dieu, en la basilique Saint-Pierre.« Célébrer la maternité de Marie comme Mère de Dieu et notre mère au début d’une année nouvelle signifie rappeler une certitude qui accompagnera nos journées : nous sommes un peuple qui a une Mère, nous ne sommes pas des orphelins », a déclaré le pontife.

Il a fait des huit béatitudes (cf. Mt 5, 3-10) un programme pour tout homme et surtout pour tout gouvernant de ce monde. « Ils tracent le profil de la personne que nous pouvons qualifier d’heureuse, de bonne et d’authentique. Heureux les doux – dit Jésus –, les miséricordieux, les artisans de paix, les cœurs purs, ceux qui ont faim et soif de justice ». Et le Saint-Père ajouté que c’était aujourd’hui plus que jamais « un défi pour les leaders politiques et religieux, pour les responsables des institutions internationales et pour les dirigeants des entreprises et des media du monde entier : appliquer les Béatitudes dans leur manière d’exercer leurs responsabilités propres. Un défi à construire la société, la communauté ou l’entreprise dont ils sont responsables avec le style des artisans de paix ; à faire preuve de miséricorde en refusant de rejeter les personnes, d’endommager l’environnement et de vouloir vaincre à tout prix ».

L’Eglise aura toute sa place dans la construction d’une « violence active et créative », a conclu le pontife, « rien n’est impossible si nous nous adressons à Dieu dans la prière. Tous nous pouvons être des artisans de paix ».