Le pape François se rendra pour la première fois en Birmanie à l’automne

Quelques jours après l’appel en faveur de la minorité Rohingyas persécutée en Birmanie, le Saint Siège a annoncé le prochain voyage du pape François en Birmanie et au Bangladesh.



Pour son 21ème voyage apostolique, le pape se rendra en Birmanie, du 27 au 30 novembre, où il visitera la principale ville du pays, Rangoon mais aussi la nouvelle capitale administrative Naypiydaw a annoncé le Vatican. Il s’arrêtera ensuite au Bangladesh, du 30 novembre au 2 décembre, où il restera dans la capitale Dacca.

Antoine Besson, membre de l’association Enfants du Mékong et rédacteur en Chef du magazine Asie Reportage revient sur le sens de cette première visite pontificale en Birmanie.

Persécutions musulmanes

L’annonce de ce prochain intervient quelques jours après l’appel du pape, dimanche 27 août à Rome : « De tristes nouvelles sont arrivées sur la persécution de la minorité religieuse, nos frères Rohingyas », a déclaré le Souverain Pontife, « je voudrais leur exprimer toute ma proximité, et nous tous, demandons au Seigneur de les sauver, et de susciter des hommes et femmes de bonne volonté pour les aider. Qu’ils leur donnent de pleins droits, prions pour nos frères Rohingyas ».

Les précisions d’Antoine Besson sur la situation des Rohingyas, cette minorité de confession musulmane persécutée dans le pays.

Visite diplomatique

La Birmanie a établi des relations diplomatiques avec le Saint-Siège le 4 mai dernier, à l’occasion d’une visite au Vatican de la ministre birmane des affaires étrangères Aung San Suu Kyi.

Ce voyage s’inscrit donc dans une logique de continuité et d’apaisement, comme l’explique Antoine Besson.