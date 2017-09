Quelles nouvelles de la famille pour cette année ?

A quels défis la famille est-elle aujourd’hui confrontée ? Que faut-il attendre du nouveau gouvernement sur cette question ? Jean-Marie Andrès, président des AFC et Marie Legrand, responsable nationale des Chantiers-Education des AFC nous éclairent, dans En Quête de Sens.





« Faute de famille, l’homme, dans l’immense univers, tremble de froid ». Ces mots de Pierre Mauroy marque la nécessité absolue de soutenir et d’encourager les familles, afin d’assurer leur solidité.

Les familles en manque de soutien dans un monde qui change

Tout va vite, trop vite pour les familles qui doivent s’adapter constamment à un rythme de vie toujours plus rapide et stressant. La vie moderne est terriblement innovante et les familles doivent apprendre à bien utiliser ces innovations. Pour cela, il est nécessaire de se former ! Jean-Marie Andrès et Marie Legrand nous parlent des AFC, et notamment des Chantiers-Education, qui cherchent à aider les parents.

La « famille catholique » n’existe pas

Il n’y a pas de famille catholique vue comme un modèle, une famille parfaite où tout irait bien. La famille est un lieu d’épanouissement et de joie mais aussi de souffrances. Citant Fabrice Hadjaj, nos invités rappellent que la famille doit être toujours remise en question pour progresser sur le chemin de l’épanouissement de tous ses membres.

Quels sont les enjeux de cette nouvelle année ?

Euthanasie, PMA, GPA, chômage, chute de la natalité, les grandes problématiques ne manquent pas. Aucun doute, la famille, premier repère de l’homme, doit être protégée !