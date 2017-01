11ème Marche Pour La Vie : l’Eglise s’investit

La onzième édition de la Marche pour la vie aura lieu dimanche prochain, 22 janvier 2017. Cet événement annuel, créé en 2005, bénéficie désormais de l’encouragement et la participation de plusieurs évêques. Dernier soutien en date : le pape François.

18 janvier 2017. Dans une lettre au président de La Marche Pour La Vie, le nonce apostolique « salue cordialement les participants à cette manifestation » au nom du Saint-Père. Il s’agit d’une invitation à l’action « pour l’édification d’une civilisation de l’amour et d’une culture de la vie ».

Le nonce se montre intransigeant envers la protection de la vie. Il se fonde sur le discours aux évêques allemands du 20 novembre 2015, qui fait de l’Eglise l’ « avocate de la vie ». Le pape François en personne y insistait sur les bornes non négociables de l’étendue d’une vie, « depuis le moment de la conception jusqu’à la mort naturelle ». Enfin, il enjoignait à lutter contre l’indifférence et la banalisation, demandant à « ne pas renoncer à annoncer que la vie humaine doit être protégée sans condition ».

Quant aux évêques, ils sont 21 à se ranger derrière la bannière de la Marche pour la vie. Parmi eux, le cardinal Sarah. Sur les réseaux sociaux, ce dernier déclare adhérer à « ce beau combat« , à savoir « l’engagement courageux de tous les défenseurs de la vie ».

