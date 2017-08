Une rentrée très joyeuse à l’Opéra de Paris

L’Opéra de Paris ouvre sa saisons 2017-18 avec deux opéras : La Veuve joyeuse, opérette en trois actes de Franz Lehar (Opéra Bastille, du 9 septembre au 21 octobre), et Cosi fan Tutte, opéra bouffa en deux actes de Mozart (Palais Garnier, du 12 septembre au 21 octobre). Chaque oeuvre mêle les intrigues avec le chant et la danse dans une partition délicieuse. A noter la présence de deux grands chanteurs français : Véronique Gens dans le rôle de Hanna (aux côtés de José Van Dam, Thomas Hampson et Alexandre Duhamel) pour Léhar et Cyril Dubois dans celui de Ferrando dans Mozart. Metteurs en scène toujours originaux et inventifs : Jorge Lavelli et Anne Teresa de Keersmaeker.