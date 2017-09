La nouvelle saison de Piano 4 étoiles

L’excellence de la série n’est plus contestée depuis bien longtemps. Fidèles aux rendez-vous acclamés par des mélomanes férus du piano authentique, les pianistes les plus demandés sur les scènes internationales reviennent à Paris.

Ainsi, Nicholas Angelich, Murray Perahia, Sir Andras Schiff, Alexei Volodin, ou encore Stephen Kovacevich, Radu Lupu, Nelson Freire, Elisabeth Leonskaja rivaliseront leur musicalité au Théâtre des Champs-Elysées et à la Philharmonie.

Les jeunes générations ne sont pas oubliées : Rafal Blechacz, David Kadouch, Sunwook Kim, Yuja Wang répondent présents.

En musique de chambre, le jeune violoncelliste Edgard Moreau, deuxième prix du concours Tchaïkovsky en 2011 à l’âge de 17 ans, donne deux récitals en janvier et en mai.

Prochains rendez-vous avant Noël :

6 octobre : Nicholas Angelich, Philharmonie 1 à 20h30

15 octobre : Valentina Lisitsa, Théâtre des Champs-Elysées à 17h

27 octobre : Daniel Barenboim dirige Western-Eastern Divan orchestra, Philharmonie 1 à 20h30

6 novembre : Academy of St Martin in the Fields, Murray Perahia, Philharmonie 1 à 20h30

4 décembre : Alexei Volodin, Philharmonie (Cité de la musique) à 20h30