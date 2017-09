Où en est la Colombie ?

A l’occasion de la venue du pape en Colombie, l’ambassadeur du Mexique en France Juan-Manuel GÓMEZ-ROBLEDO nous apporte un éclairage sur la situation de la région visitée par le Saint-Père. La guerre civile est-elle vraiment finie ? Quels défis attendent les Colombiens ? La réponse à ces questions dans Le Grand Témoin.

La réconciliation colombienne est-elle possible ?

Le processus de réconciliation est un immense défi, d’autant que tout le monde ne semble pas accepter la paix. Comment réconcilier et démobiliser les anciens combattants ? Les guérillas doivent-elles se métamorphoser en partis politiques légaux ? Pour l’ambassadeur du Mexique en France, la Colombie doit trouver son propre modèle pour arriver à une paix réelle entre tous les Colombiens. Il revient sur les moyens qui pourraient être utilisés par les dirigeants colombiens. La guerre civile avait éclaté dans le cadre d’une lutte pour davantage de justice sociale, « la recherche d’un meilleur équilibre entre la propriété privée et la propriété communautaire » est donc nécessaire.

Un pays ouvert sur le monde

Il semble que l’image laissée par ce pays ces dernières années soit quelque peu dépassée. Notre invité nous rappelle que la Colombie est un pays riche et varié. S’il ne connait pas un métissage très poussé comme au Mexique, ce pays est ouvert à l’économie de libre-échange et partage les mêmes valeurs de démocratie et de défense des droits de l’Homme que l’Occident.

Trump et les sans-papiers mexicains

Le président américain a demandé hier au Congrès de revenir sur le programme Daca (« Deferred Action for Childhood Arrivals ») qui avait permis aux 800 000 « Dreamers » de rester vivre, étudier et travailler aux Etats-Unis. L’ambassadeur du Mexique en France réagit sur cette actualité, brûlante pour son pays.

La « descente vers la désespérance » au Venezuela

Si la Colombie chemine vers un horizon plus rose, le Venezuela sombre dans la dictature. La crise humanitaire sans précédent, qui fait rage dans ce pays voisin de la Colombie, inquiète.