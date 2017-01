« Les Toupies », une compagnie  vraiment différente qui mêle comédiens valides et comédiens en situation de handicap

La Troupe de théâtre Les Mines de rien, qui fait partie de la compagnie les Toupies, propose d’explorer la création artistique à travers le théâtre, la danse, la musique et les arts plastiques aux personnes valides et en situation de handicap.

Au départ, un projet : Chrysalide. C’est sur projet que s’est bâtie la compagnie les Toupies en septembre 2008, compagnie dont est issue la troupe Les Mines de rien. Cette troupe propose une expérience tout à fait singulière, où il n’y a rien à prouver, aucune course à gagner mais le plaisir de partager ensemble des instants de vie et de création.

L’objectif essentiel de la troupe est d’amener les comédiens à affirmer leur sensibilité, leur imaginaire et leurs qualités singulières dans un projet commun.

Leur prochain spectacle : « La course des Miracles » nous parle de la course contre la montre que nous menons tous les jours mais aussi de la course du temps de la naissance à la mort.

Ils sont tous sur une ligne de départ, pour quelle destination ?

Pour combien de temps ?

Et que le meilleur gagne ! Le meilleur ?

les mercredi 4, vendredi 6 et samedi 7 janvier 2017 à 20h,

A La Ferronnerie , 4 passage Stinville , Paris 12 ème.

Achat des billets sur place ou bien sur Digitick.fr

4 questions à Sabine d’Halluin, Directrice Artistique de la compagnie « les Toupies » dont la particularité est de mêler les personnes valides avec les personnes en situation de Handicap

Comment est née cette troupe ?

En quoi est ce différent de travailler avec des comédiens en situation de handicap ?

Quels types de spectacle proposez-vous ?

Vous proposez aussi un dimanche par mois, les ateliers Chrysalide, en quoi cela consiste ?

Pour plus de précisions sur les spectacles et les ateliers proposés par la compagnie les Toupies , rendez vous sur le site internet.