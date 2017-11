La très belle rétrospective Jean-François Millet au Palais des Beaux-Arts de Lille

Les œuvres de Millet sont dispersées à travers le monde avec beaucoup de tableaux aux États-Unis et au Japon. Certes, Orsay possède deux chefs-d’œuvre absolus, L’Angelus et Les Glaneuses, mais ces deux tableaux laissent la plus grande partie de l’œuvre méconnue. Et puis Millet souffre d’une image de « peintre paysan » qui lui colle à la peau. La conservatrice Chantal Georgel a effectué un travail remarquable pour qu’on relise l’œuvre de Millet. Certes, Millet a essentiellement peint des scènes de la vie paysanne de son époque, mais ces tableaux avaient une « portée universelle ». Millet, fils de paysans aisés du Cotentin, était imprégné de références littéraires et picturales très nombreuses qui fait que sa peinture est véritablement « savante ». A côté des scènes rustiques, on admire à Lille les tableaux intimes de la vie familiale que Millet a peintes et qui sont aussi riches de sens, lui qui fut l’aîné de huit enfants et qui en eut lui-même neuf ! Et il y a aussi de somptueux paysages, précurseurs de l’impressionnisme bien sûr, mais qui montrent à quel point l’œuvre de Millet est habitée par des sentiments religieux et d' »élévation » très profonds.