Ratio Fundamentalis Institionis Sacerdotalis : le nouveau décret sur le « don de la vocation presbytérale »

31 ans que la formation des prêtres n’avait pas été repensée à l’échelle de l’Eglise. Le 8 décembre, la Congrégation pour le Clergé a changé la donne. Un texte qui muscle la formation des prêtres face aux défis de notre temps.

Une formation connectée

Le Vatican remet d’actualité les exigences de la vocation sacerdotale. En effet, le décret entend ajuster la formation des prêtres à l’évolution des sociétés. D’où un appel à des adaptations : intégration de la révolution numérique, mais aussi appel à la fermeté de sélection à l’entrée des séminaires, interdits aux personnes homosexuelles. Autre nouveauté du temps : les migrants. Le pape François leur propose une « intégration culturelle progressive ». En outre, il prône un « dialogue » avec les séminaires pour que l’homogénéisation des formations ne gomme pas la spécificité de chaque formation. Comment y parvenir ? Des « organisations supra-diocésaines de séminaires » sont proposées. Elles consisteraient en des laboratoires qui pourraient fournir cours de formation pour les formateurs et moments de réflexion sur les thèmes liés à la formation des séminaristes. Un objectif phare : la réalisation de l’ « unique sacerdoce du Christ » auquel sont appelés tous ses enfants.

Qu’est-ce que la vocation sacerdotale ?

« Manifestation de l’insondable richesse du Christ ». Un programme exclusif dont le décret réaffirme l’exigence avec fermeté. Etre prêtre, c’est avant tout être serviteur. Ainsi, la vie sacerdotale comporte quatre facettes : « humaine, intellectuelle, spirituelle et morale ». La famille, laboratoire où s’expérimentent ces aspects, possède un rôle fondamental dans la formation des prêtres, qui perdure tout au long du presbytérat. Elle peut contribuer à un équilibre psychologique, moral, une éducation au beau et à la « réalité féminine », la vie en communauté, la formation à l’écoute et à la compréhension. Il s’agit d’un moyen d’avoir l’« odeur des brebis » nécessaire à toute vocation pastorale. Quid de la famille dans le presbytérat ? D’après le texte, le célibat ne doit pas être vécu de manière « individualiste » – tournée vers soi -, mais fructifiante – tournée vers autrui. Des impératifs auxquels doit ériger le parcours de formation, à l’école du Christ.

On ne naît pas prêtre, on le devient

L’éducation. Remise à l’honneur par ce décret, elle doit être « œuvre de transformation qui renouvelle le cœur et l’esprit de la personne ». Un projet : « la sincérité et la loyauté envers soi-même et les autres, le développement harmonieux de l’affectivité, l’aptitude à vivre en communauté, la capacité à cultiver des amitiés fraternelles, un sens ajusté des responsabilités », en deux temps. Première étape, la « formation initiale ». Plusieurs précisions sur le contenu des paliers de progression entendent décaper le « vernis » d’une formation qui pourrait être superficielle. Le décret insiste notamment sur la construction d’une « capacité relationnelle équilibrée » qu’elle doit favoriser. Concrètement, le séminariste doit être accompagné personnellement par un prêtre l’aidant « à se rendre plus disponible à l’action de la grâce ». Quant au temps de propédeutique, il est rendu incontournable. Au surplus, le texte rappelle que le passage des étapes internes à la formation ne doit pas être formellement cantonné à la réussite des examens, mais soumise à des critères de progression et d’équilibre personnel. Après l’ordination, le prêtre entre dans une phase de « formation permanente » : son sacerdoce doit être empreint d’un travail sur soi continu, aidé par la « fraternité presbytérale ». « Opérer un discernement évangélique sur sa vie signifie cultiver chaque jour un authentique style de vie spirituelle et orienter son cœur vers le Seigneur, afin d’accueillir sa propre vie et la relire de manière pleinement responsable, dans une confiance en dieu toujours plus profonde », précise le décret. Et ce dans la perspective que le prêtre « demeure toujours à l’écoute du maître et ne cesse jamais de se configurer à Lui ».

Reste à la conférence des évêques de chaque pays la tâche d’adapter ce décret en une Ratio Nationalis.