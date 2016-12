L’Avent : « faire le vide en soi pour faire le plein »

Préférer le subtil au futile. Telle est le message que nous livrent Laurie Hawkes et le père Potez. Si vous aussi vous voulez faire face à l’impératif de l’urgence qui régit notre quotidien, écoutez cette émission.

Pour une communication spirituelle

Contre un monde qui nie la profondeur et la présence de Dieu, le père François Potez, curé de Notre-Dame du Travail à Paris, préconise de « créer un espace intérieur ». En effet, les deux invités mettent en garde contre la tyrannie du temps présent. Ce danger est renforcé par la surmédiatisation actuelle. Ainsi, nous sommes continuellement sollicités en-dehors de nous-mêmes. Face à cela, une solution : la recharge sacrale de notre intimité. Cela passe, selon le père Potez, par la « révolution de la tendresse » : admettre que l’homme ait une dimension spirituelle au fondement de son être. Comment s’y prendre ?

Éveiller à l’intériorité

Les enfants : nos meilleurs enseignants. Du petit Jésus au nourrisson, ils sont synonymes d’apaisement, aux yeux des deux invités. Hors de la frénésie ambiante, ils rappellent le fondement de notre existence : le besoin d’être aimé. Offrons des crèches aux passants, ce « symbole de gratuité », pour reprendre le père Potez. Écrivons des lettres pour enraciner nos relations et offrir un temps pour la personne que l’on aime.

L’incarnation pour ambition

Dieu est homme. S’investir dans le monde qui nous entoure ne va donc pas à l’encontre de notre foi. Au contraire: il s’agit de retrouver sa présence dans le monde. Par quels moyens ? « Habiter mes sensations » (père Potez), me ménager des « temps de rien » (Laurie Hawkes, psychologue clinicienne et psychothérapeute et auteur de « L’art de penser dans un monde distrait et violent » aux éditions Odile Jacob). Trois pistes concrètes : dire bonjour en y mettant son cœur, fermer son livre cinq minutes avant d’arriver à la station de métro à laquelle on doit descendre pour s’y préparer, entrer une minute dans une église pour offrir un cierge à la Vierge.