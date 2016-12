Vivre Noël autrement

Les Petits Frères des Pauvres se mobilisent, ce soir, à travers toute la France auprès d’un grand nombre de personnes. Comment se passe un Noël avec eux ?

Pour beaucoup Noël est synonyme de famille. Partager un repas entourés de ceux que l’on aime, c’est le rendez vous annuel. Pourtant pour certains, le grand âge ou encore l’absence de proches les privent de moment de convivialité et de joie apportés par Noël. Pour palier à cela, les Petits frères des Pauvres s’engagent depuis 1951 au côté des personnes âgées isolées.

Près de 1000 bénévoles vont se mobiliser ce soir. Cette association organise des repas dans de belles salles, où les bénévoles dÎnent, échangent ou encore dansent avec des personnes agées pour rompre avec leur solitude. L’association assure à domicile pour les personnes ne pouvant se déplacer. Près de 6000 colis ont été distribués en 2015. Isabelle Sénécal, salariée des Petits Frères des Pauvres, explique le rôle des bénévoles le soir de Noel.

Les personnes âgées sont le coeur du projet. 16700 personnes isolées en ont bénéficié, l’année dernière. Un chiffre en hausse qui nécessite de plus en plus de dons chaque année. L’association, reconnue d’utilité publique, travaille aussi avec des Mairies et maisons de retraite.

Marie, 75 ans, est une des bénévoles. Pour elle, cette nécessité, de ne pas être seul ce soir, est un » besoin fondamental », Le but c’est de pouvoir faire passer à ces gens, une fois que l’on sait qu’ils sont seuls, un moment, si ce n’est en famille, au moins en convivialité ». Marie a rejoint l’association Les Petits Frères des Pauvres lorsqu’elle s’occupait de la plateforme Solitude écoute, « j’ai découvert un océan parce que s’en est un, un océan de solitude en France. Alors oui bien sûr vous pouvez être chaleureusement en famille, être avec ceux que vous aimez et puis à côté de vous, il y a des milliers de personnes seules ce soir là… c’est comme ça que j’ai commencé. »

C’est Armand Marquiset qui s’est lancé le premier puisque c’est lui qui fonda les Petits Frères des Pauvres. En 1951, le premier Noël solidaire met du baume dans le coeur de beaucoup. La guerre a laissé de nombreuses personnes agées sans ressources, les premiers colis sont alors donnés contenant de quoi faire un repas un peu plus festif. La tradition s’est depuis perpétuée avec plus de moyens.

Vivant de dons, l’association distribue des colis dont la valeur marchande est estimée entre 45 à 50 euros pour toutes les personnes ne pouvant se déplacer. Livrer à leur domicile par un bénévole qui peut rester dîner avec la personne ou tout simplement discuter. « Cette année, je fais le repas collectif » souligne Marie, on dîne dans le XIX ème arrondissement de Paris. Des jeunes et moins jeunes (entre 12 et 90 ans) vont se retrouver ce soir. Au menu foie gras ou saumon, volaille et bûche. « Il n’y a pas seulement que le repas qui compte, il y a aussi tout ce qu’il y a autour » rappelle Isabelle Sénécal, les gens vont danser, rire, discuter« . « Danser c’est ce que je garde de plus beau dans ses réveillons » rajoute Marie, « c’est toute la joie de son corps qui s’exprime« . Une joie presque en communion avec tous ce soir, pour pouvoir passer le plus beau des Noëls.